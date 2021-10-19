تحرك برلماني عاجل ضد فيلم «ريش» لمحاسبة أبطاله: يسيء لمصر

في أول تحرك برلماني عاجل، تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن عرض فيلم «ريش» المسيء لمصر، حيث أنَّه لا يقدم الصورة الحقيقة لمصر، ويساعد على تشويه الصورة الداخلية لمصر عالميًا، على حد قوله.

فيلم «ريش»

وأكّد «مهنى»، خلال البيان الصادر له، منذ قليل، أنَّه تقدم بطلب الإحاطة بعد شعوره بالإهانة من جراء عرض فيلم «ريش» في بعض المهرجانات، قائلًا إنَّ الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي تشهد تطورًا ونقله نوعية في وقت قصير، في شتى المجالات ومناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك انخفاض معدلات الفقر والعشوائيات على مستوى الجمهورية.

تطوير العشوائيات في مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّ أصحاب فيلم ريش لم يشاهدوا ما حدث داخل المناطق العشوائية والتي تحولت بالفعل إلى مجتمعات حضارية متكاملة بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة للدولة، التي تعتمد مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان يمكن اختصاره في مصطلح «حياة كريمة»، مع توفير كل سبل الحياة اللائقة من مسكن ورعاية صحية وتعليم ومرافق ومورد دخل وفرصة عمل للقطاعات الأكثر احتياجا في مصر، حيث يعتبر حق من حقوق الإنسان على الدولة.

وطالب النائب بضرورة محاسبة من تسبب في إخراج هذا الفيلم الذي يُسيئ للدولة المصرية، من خلال عرض مشاهد تتنافي تمامًا مع الواقع.

ويناقش فيلم «ريش» حكاية أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغيير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، وفي أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.