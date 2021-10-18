رئيس الرقابة على المصنفات: «ريش» فيلم خيالي على الورق

قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إن أي فيلم أو مسلسل يُعرض على الرقابة، يتم عرضه كورق، حيث لا تظهر تفاصيل وملامح العمل، وأثناء العمل فيه يتم تغيير بعض الأشياء فيه، وبالتالي فإن فيلم «ريش»، الذي عرض في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، ظهر أنه فيلم خيالي على الورق.

آراء متباينة حول الفيلم

وأضاف عبد الجليل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لم تشاهد الفيلم، وأرادت الاحتفاء بأبطاله، لحصولهم على جائزة في مهرجان «كان» للمرة الأولى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الآراء تباينت بعد عرض فيلم «ريش» أمس بمهرجان الجونة، وأن الأفلام التي تعرض في مهرجان «كان» مثل «ريش» لا تخضع للرقابة، وبالتالي لا يمكن منع عرض الفيلم في مهرجان عالمي.

سقف التوقعات كان كبيرا

وأرجع رئيس الرقابة على المصنفات، سبب صدمة بعض الفنانين من الفيلم بسبب زيادة سقف التوقعات البالغة حوله، لحصوله على جائزة من مهرجان «كان»، مضيفا أن النقاد في مهرجان «كان» لديهم زاوية رؤية مختلفة لمنحه جائزة.

انسحاب الفنانين من عرض الفيلم

وفي وقت سابق، انسحب عدد كبير من عرض الفيلم، كان من بينهم الفنان شريف منير، مشددًا على أن الفيلم يتعارض مع جهود الدولة في القضاء على العشوائيات.

وصرّح شريف منير لـ«الوطن»، إنّ انسحابه من الفيلم يرجع إلى كون العمل يُسلط الضوء على العشوائية رغم جهود الدولة المصرية في القضاء عليها، طيلة السنوات الماضية، متابعًا: «محمد حفظي أحد مُنتجى الفيلم، صديقي، لكني لا أعرف المُخرج عمر الزهيري».