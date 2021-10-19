الصحة توضح حالات يعفى فيها الموظف من الحصول على لقاح كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أصدرت منشور رسمي لمنع دخول الموظفين العاملين بكافة المنشآت الصحية، إلا بالحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا القرار يأتي بناء على قرارات مجلس الوزراء ولجنة أزمة كورونا وحرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

ما هي الحالات التي يعفى فيها الموظف من الحصول على لقاح كورونا؟

وعن الحالات التي يعفي فيها الموظف من الحصول على لقاح كورونا، أوضح المصدر أن هناك فئتين يتم استثنائهم من قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين إلا بعد الحصول على اللقاح، وهم السيدات الحوامل وكذلك المرضعات لأن الدولة لم تصدر قرار بتطعيمهم وسيتم الاعتماد على مناعتهم الطبيعية لمواجهة الفيروس نظرًا لعدم توافر دراسات كافية تشير إلى مأمونيه أخذ اللقاح لهذه الفئات.

تحليل pcr كل ثلاث أيام للمتنعين عن أخذ اللقاح

وتابع المصدر، أنه في حال عدم رغبة الموظف أخذ اللقاح، عليه إجراء تحليل pcr كل ثلاث أيام، مشددًا أن التطعيم ليس إجباري ولكنه التزام أخلافي تجاه الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن أن اللقاح آمن وفعال ومجاني لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات أعراضها الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع بسيط وإحساس بالتعب والإرهاق وكل هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت الوزارة، على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء كمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام، مشيرة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.