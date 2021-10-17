«الصحة» تكشف عن فئات ممنوعة من السفر خلال ذروة الموجة الرابعة لكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر، حسب التوقعات، نهاية الأسبوع الجاري، وتزامنا مع ذلك أصدرت تقريرا رسميا حددت فيه بعض الفئات التي يمتنع فيها السفر وقت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفئة الأولى تتمثل في كل من يعاني أعراض تشبه كورونا، وفي حالة إذا كان المسافر يتجاوز عمر الـ60، ومن يعانى من الأمراض المزمنة، أو حالات صحية كامنة، قد تجعلك عرضة للخطر.

تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وجددت دعوتها للمواطنين، بشأن تسجيل لقاح كورونا من خلال موقعها الرسمي، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت الوزارة، أنه في حال أخذ اللقاح، على المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية، فاللقاح لا يعطي مناعة تتكون 100%، لكنها تعمل على تخفيف الأعراض، وتجعلها بسيطة بدلا من كونها شديدة، ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داع للخوف أو التوتر، وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وحكة وتنميل وتكسير فى العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق، وكلها أعراض تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب «يومين لا أكثر».