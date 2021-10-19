موسكو تشجع مواطنيها على تلقي لقاح كورونا بشقق مجانية

أجرت السلطات الروسية اليوم بمدينة موسكو قرعة للحصول على 10 شقق سكنية في موسكو، يشارك فيها المواطنون الذين تلقوا لقاح كورونا، ثم يتم إجراء سحب على الأسماء المشاركة من سكان موسكو بشكل عشوائي، من أجل الفوز بتلك الشقق.

وذكر موقع قناة روسيا اليوم، أن بداية السحب ستكون في 27 أكتوبر الجاري و ذلك كل أربعاء ولمدة 5 أسابيع، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين عن طريق بعض القنوات الفضائية الروسية وكذلك موقع البواية الحكومية لبلدية موسكو، «mos.ru» بعد انتهاء بالمسابقة.

لمدة 5 أسابيع سيتمكن المواطنون الحاصلون على اللقاح من المشاركة

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن سكان موسكو الذين جرى تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا سيتمكنون من المشاركة في المسابقة خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

وأضافت أن كل أسبوع ولمدة خمسة أسابيع، بدءا من 27 أكتوبر، سيتم إجراء سحب على شقتين مكونة من غرفة واحدة في موسكو، وسيتمكن مواطنو روسيا البالغون الذين يتمتعون بتأمين طبي إلزامي في موسكو من المشاركة في السحب، وياتي ذلك من أجل تشجيع السلطات الروسية لمواطنيها على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، لدعم الوقاية والسلامة العامة والحد من انتشار الفيروس.

ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات كورونا بروسيا

وكانت الخسائر البشرية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا قد تزايدت في روسيا خلال الأيام الماضية، حيث تخطت حالات الوفاة 1000 حالة يوميا، وزيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بالوباء.

وصرحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس في روسيا، أنه جرى تسجيل 33208 إصابات جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة، و كانت ثالث زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت 32196 إصابة يوم الجمعة و31299 إصابة يوم الخميس.