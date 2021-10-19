ارتفاع قيمة «بيتكوين» إلى أعلى مستوياتها

وصلت عملة «بيتكوين» الرقمية إلى أعلى مستوياتها، على الإطلاق، اليوم الثلاثاء مقارنة بال 6 أشهر الماضية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لها بنسبة 1.5% خلال التعاملات الآسيوية، لتصل إلى 62 ألف و991 دولارًا، وهو أعلى مستوى سجلته منذ الذروة القياسية البالغة 64 ألف و895 دولارًا المسجلة في أبريل الماضي، و بحسب موقع روسيا اليوم أكد المحللون للعملات المشفرة في مؤسسة أركين ريسيرش أن عقود البيتكوين الآجلة ارتفعت لتصل أحدث التعاملات بها إلى 62690 دولارًا، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الفورية في حالة استمرار التدفق النقدي.

البيتكوين عملة رسمية ثانية للسلفادور

وبالتزامن مع ارتفاع قيمة «بيتكوين» استمر تظاهر الآلاف منذ مساء أمس في شوارع سان سلفادور؛ عاصمة السلفادور، احتجاجًا على سياسات الرئيس نجيب أبو كيلة، بعد صدور قرار في 7 سبتمبر الماضي، بجعل البيتكوين عملة رسمية ثانية للبلاد، إلى جانب الدولار الأمريكي، ما دفع أكثر من ثلثي سكان السلفادور البالغ عددهم 6.5 مليون إلى معارضة قرار الرئيس ربما للمرة الأولى، قائلين إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأمريكي باعتبار أنه العملة القانونية والرسمية للسلفادور منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب وكالة فرانس برس، أكد «ريكاردو نافارو»، رئيس منظمة سيستا البيئية، وأحد منظمي تلك، «أن الناس بدوا يعانون من من سياسات الحكومة، التي تتبنى بعض الأفكار التي ربما تضر البلاد على الصعيد الاقتصادي، مثل مسألة اعتبار بيتكوين عملة ثانية للبلاد بعد الدولار».

أول صندوق للعقود الآجلة للبيتكوين بالولايات المتحدة

وكانت وكالة بلومبرج الامريكية قد ذكرت، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستسمح لأول صندوق يتعامل في العقود الآجلة للبيتكوين بالولايات المتحدة ببدء التداول الأسابيع المقبلة، بعد تضاعف قيمة البيتكوين أكثر من الضعف منذ بداية هذا العام.