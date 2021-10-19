الرئيس القبرصي: الاستفزازات طالت بحر إيجه وليبيا وسوريا

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إنّ القمة الثلاثية بين بلاده ومصر واليونان، تجعل هذه البلدان أركانا للاستقرار والسلام في المنطقة لصالح شعوبها والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود تعاون مشترك في الطاقة، فضلا عن أهمية مواجهة الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار.

المواقف المتعنتة

وأضاف أناستاسيادس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في ختام القمة المصرية اليونانية القبرصية: «تطرقت إلى المواقف المتعنتة من الجانب التركي، واختراق المنطقة الاقتصادية القبرصية والاعتداء على اتفاقية البحار، واستغلال أراضٍ لم تكن ملكا للقبارصة الأتراك، بل هي تخت الاحتلال التركي، وجارٍ استغلالها من أجل إنشاء قاعدة لطائرات مسيرة درونز وإنشاء ميناء عسكري».

أناستاسيادس: نرفض السياسة المتعنتة

وتابع الرئيس القبرصي، أنّ السياسات التركية الاستفزازية لا تقتصر فقط على بلاده، بل تمتد إلى بحر إيجه وليبيا وسويا والعراق وأرمينيا، مضيفا: «هذه السياسة ترتبط بما يقول أردوغان إنّه الوطن الأسبق، وهذا الأمر غير مقبول».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ قمة «أثينا» تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس السيسي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.