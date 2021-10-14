درة: سعيدة بنجاح «زي القمر».. وأنتظر طرح فيلم «الكاهن»

قالت الفنانة التونسية درة، إنها سعيدة للغاية بنجاح حكايتها بمسلسل «زي القمر»، كاشفة عن أنها تنتظر عرض فيلم «الكاهن»، في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت «درة»، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، إلى أن فيلم «الكاهن»، يضم كوكية كبيرة من نجوم السينما، في مقدمتهم الفنانين حسين فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب والأردني إياد نصار، ويخرجه عثمان أبو لبن، ومن تأليف محمد ناير.

وأضافت الفنانة التونسية، أن هذا الفيلم يناقش موضوعا لم يطرح من قبل بالسينما المصرية والعربية.

انطلاق المهرجان

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وكان، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، قد بدأ بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.

أزمات المهرجان

وتعرض المهرجان لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.