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وزير الإنتاج الحربي يصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض «ADEX 2021»

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الوطن
12:27 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
وزير الإنتاج الحربي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الإنتاج الحربي يصل إلى كوريا الجنوبية

وصل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفــاع «ADEX 2021» والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد أجنحة المعرض ويتطلع على تطورات الصناعات الدفاعية

وأعرب وزير الإنتاج الحربي، عن تطلعه إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات المشاركة في معرض «ADEX 2021» وكذا تفقد أجنحة مختلف الجهات المشاركة بالمعرض، وذلك للإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية والعمل على عقد شراكات إستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

إقامة معرض «EDEX 2021» نهاية نوفمبر المقبل

كما دعا وزير الإنتاج الحربي، ممثلي الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021» المزمع إقامته في مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

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