التربية النوعية بسوهاج تحتفل باستقبال الدفعة الثانية من طلابها

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال الذي نظمته كلية التربية النوعية لاستقبال طلابها الجدد والقدامى، بالعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، اليوم، بحضور الدكتورة زينب محمود الشريف القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة لمياء شعبان أبو زيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن كلية التربية النوعية من الكليات الوليدة الصاعدة، وتعد إضافة متميزة للجامعة وللمجتمع، فهي تسهم في الإرتقاء بالوعي الجمالي والغذائي والملبسي والتذوق الموسيقي للفرد.

ووجه خلال كلمته رساله ترحيب بطلاب كلية التربية النوعية، وطالبهم بالالتزام والانضباط في الحياة الجامعية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الإحتياجات والإمكانيات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها، وفي نهاية كلمته حث الطلاب على التفوق الدراسي والتحصيل العلمي، متمنياً لهم عاماً دراسياً مليئاً بالنجاح.

ورحبت أيضاً الدكتورة زينب محمود الشريف خلال كلمتها، بالطلاب الجدد والقدامى وقالت، إن كلية التربية بسوهاج، استقبلت هذا العام 750 طالبا وطالبة بأقسامها المختلفة، مؤكدة أن الكلية تسعي جاهدة إلى إرساء قواعد العلم والمعرفة والمهارات من خلال أقسامها الممثلة في الاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والإعلام التربوي، وذلك من خلال برامج تعليمية مميزة، وتوافر نخبة من أعضاء هيئة المتخصصين، وتطوير البرامج الدراسية، وذلك لمواكبة متطلبات العصر وتخريج كوادر شبابية قادرة علي المنافسة في سوق العمل محلياً واقليمياً.

وخلال كلمتها طالبت الدكتورة لمياء شعبان أبو زيد، الطلاب بضرورة التواصل المستمر مع الأساتذة ومسئولي الإدارات، وأن لا يترددوا أبداََ في طرح مشكلة أو الاستفسار عن معلومة، كما دعتهم للمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها، وذلك لاكتساب المهارات والقدرات التي تدعم تفوقهم العلمي.

الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات الحفل، كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق، الطلاب المتفوقين والمتميزين في أقسام الكلية المختلفة خلال العام الدراسي الماضي، والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابيه، كما تضمن الحفل فقرات موسيقية متنوعة قدمها كورال كلية التربية النوعية، وعرض فيلم تسجيلي يوضح الأنشطة الطلابية التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية.