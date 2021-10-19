أعمال إنشائية بمراكز الشباب الجديدة في قرى مطوبس ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة بقرى مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من رفع كفاءة مركزي شباب «خليج قبلي ومنية المرشد بمطوبس»، لتواكب افتتاح مراكز الشباب الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة إلى جانب استمرار تنفيذ الخطة الإنشائية لمديرية الشباب والرياضة التي تنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وشملت الإنشاءات مراكز شباب «الغنايم، الفتح، الروضة، إبانة»، فضلا عن متابعة الأعمال الإنشائية لمقر المبنى الإداري وملعب وسور مركز شباب خان الجني.

تصميم ملاعب رياضية متنوعة للشباب

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان صحفي، أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن عكست مجهودا رائعا تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية وزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة.

جاء ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ أبو النصر عزت، مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.