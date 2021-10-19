محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال إنشاء موزعات الكهرباء لتحسين الخدمة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، معدلات ونسب تنفيذ أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي أبو حماد والحسينية بتكلفه مالية 66 مليون جنيه .

تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء

وأكد محافظ الشرقية أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يُساعد على تأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة التي تعاني من عدم إستقرار التيار الكهربائي والإنقطاع المتكرر.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

إنشاء موزع كهرباء الصوه بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون

من جانبه، أشار المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، إلى أنه جاري إنشاء موزع كهرباء الصوه بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 30%، وكذلك إنشاء موزع كهرباء صان الحجر بمركز الحسينية بتكلفه 16 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 100% وجاري تنفيذ أعمال التركيبات وذلك في إطار تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

إنشاء موزع كهرباء العصلوجي بمركز الزقازيق بتكلفه 53 مليون

وأوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء العصلوجي ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفة 53 مليون جنيه وتم التشغيل الفعلي وإطلاق التيار ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.