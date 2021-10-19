الأطقم الطبية بالإسماعيلية تشيع ممرضة ضحية كورونا

شيع العشرات من أفراد الأطقم الطبية والتمريض بمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان مشرفة تمريض توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا.

صلاة الجنازة على مشرفة التمريض بمستشفى الحميات

وأدى أفراد الأطقم الطبية وأطقم التمريض والعاملون في مستشفى حميات الإسماعيلية، صلاة الجنازة على مشرفة التمريض «سماح محمد البحطيطي»، في باحة المستشفى، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.

وودع العشرات من العاملين في المستشفى جثمان الممرضة الراحلة، وسط حالة كبيرة من الحزن لارتباطها بعلاقات طيبة مع الجميع، وعملها على مساعدة المرضى طوال فترة عملها بالمستشفى كمركز للعزل في مدينة الإسماعيلية.

تشييع جثمان الممرضة الراحلة بمقابر أسرتها في فايد

وشيع العشرات جثمان الممرضة الراحلة إلى مقابر أسرتها في دائرة مركز ومدينة فايد، بحضور تريزا رأفت، مديرة تمريض الإسماعيلية، وهيام النسر، نقيب ممرضي الإسماعيلية، وعدد من العاملين بالمستشفى.

وبحسب شهود عيان من العاملين في المستشفى، فقد جرى تشييع جثمان مشرفة التمريض الراحلة وسط إجراءات احترازية مشددة، ونقله بسيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الشهود أن فريقاً من الطب الوقائي رافق الجثمان حتى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمركز ومدينة فايد، فيما قدم وفد من مديرية الصحة بالإسماعيلية واجب العزاء للأسرة.

أصيبت بالفيروس وتدهورت حالتها

وأصيبت «سماح البحطيطي»، مشرفة تمريض بقسم السيدات في مستشفى حميات الإسماعلية، بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، وتدهورت حالتها سريعاً، مما اضطر الأطباء إلى حجزها بالرعاية المركزة.

وبحب مصادر طبية مسؤولة في مستشفى حميات الإسماعيلية فقد تم وضع مشرفة التمريض على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء جراحة الشق الحنجري لها، أملاً في تحسن حالتها، إلا انها توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس المستجد.