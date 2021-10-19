كشف ملابسات فيديو «سيدة القطار»: تحرك بطفلتيها و«جريت وراه»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله ابنتيها.

السيدة حاولت اللحاق بطفلتيها

بالفحص تبين بأن الفيديو بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى محطات دائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد سيدة - مقيمة بالغربية- في المحطة وبصحبتها ابنتيها (الأولى 8 سنوات والثانية 10 سنوات) لاستقلال القطار المشار إليه، وعقب استقلال طفلتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وعقب وصول القطار إلى المحطة التالية، سلمت مجموعة من الركاب الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة. بعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين، واستلمت ابنتيها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.