رئيس التحرير

محمود مسلم

كشف ملابسات فيديو «سيدة القطار»: تحرك بطفلتيها و«جريت وراه»

كتب:

الوطن
03:08 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله ابنتيها.

السيدة حاولت اللحاق بطفلتيها

بالفحص تبين بأن الفيديو بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى محطات دائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد سيدة - مقيمة بالغربية- في المحطة وبصحبتها ابنتيها (الأولى 8 سنوات والثانية 10 سنوات) لاستقلال القطار المشار إليه، وعقب استقلال طفلتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وعقب وصول القطار إلى المحطة التالية، سلمت مجموعة من الركاب الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة. بعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين، واستلمت ابنتيها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

إجراء عاجل من الداخلية بشأن تداول مقطع فيديو لمشاجرة على «فيس بوك»

الداخلية تشن حملة ضد «النصابين» من الجيزة للإسكندرية.. أحدهم مقدم برنامج

الداخلية توجه ضربة قوية لتجار العملات في البحيرة والشرقية وضبط 800 ألف استرليني

«الداخلية»: ضبط 195 قطعة سلاح وتنفيذ 86149 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

الداخلية تنفي اختطاف طفل من أمام منزل أسرته بمطروح