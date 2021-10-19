شروط إعفاء المواطنين من غرامات تأخير سداد أقساط شقق وأراضي الإسكان

وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات جديدة لمدة 3 أشهر فقط، للإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة بنسبة 90%.

وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني - تجاري - خدمي - استثماري - صناعي)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

مهلة 3 أشهر وإعفاء بنسب التأخير

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، الحالات التي يسري عليها التيسرات وشروط من تسري عليهم التيسيرات على النحو التالي:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدَر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتمّ تخصيصها للغير.

وتطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

كيفية الاستفادة من مهلة غرامات التأخير

يتوجه المواطن إلى الجهاز التابع له الوحدة أو البنك الذي يسدد من خلاله الأقساط، وترفع عنه كامل الغرامات المقررة في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدأ تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع «دار مصر» بمنطقة القرنفل للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك حتى يوم الأحد 9 يناير 2022، إذ يجب على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.