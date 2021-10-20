تطوير الأحياء في بورسعيد: رصف طرق ودهان واجهات العقارات

في إطار تحسين مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات، تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف شارع 23 ديسمبر ، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير بنطاق شارع 23 ديسمبر، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام.

أعمال التطوير تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى المستشفى الجامعي

واستعرض "محافظ بورسعيد " الأعمال التى تمت حتى الآن، مشيرا إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800 م تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، رافقه خلال جولته الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد

كما أطلع " المحافظ " على أعمال دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع 23 ديسمبر ، موضحا أن أعمال التطوير تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة.

رفع كفاءة مناطق على بن أبى طالب وعثمان بن عفان بحى الزهور

من جانب آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مناطق على بن أبى طالب و عثمان بن عفان بنطاق حى الزهور ، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة سير العمل فى تطوير شارع 23 ديسمبر فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى ، رافقه خلالها رئيس حى الزهور .

ووجه "محافظ بورسعيد " خلال جولته برفع كفاءة منطقتى على بن أبى طالب و عثمان بن عفان وذلك فى إطار خطة التطوير التى يشهدها حى الزهور بالتوازى مع الأعمال التى تتم بمختلف الأحياء ببورسعيد .

كما وجه اللواء عادل الغضبان ، بإزالة كافة الاشغالات والتعديات بنطاق مناطق على بن أبى طالب وعثمان بن عفان ، ورفع كفاءة الشوارع بما يحقق المظهر الحضاري بهذه المناطق ، كما وجه بإقامة سوق مخصص للباعة للجائلين بما يمنع انتشار الاشغالات والباعة الجائلين .