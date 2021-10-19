كيف تحصل على منحة مالية كبيرة من معاش الأب المتوفى إذا كان عمرك 21؟

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على منح الكثير من الفئات والأسر الأكثر احتياجا، منحا مالية يتم الحصول عليها عند الحاجة إليها، كما تحرص على توفير معاش شهري كي تستطيع الأسر تلبية احتياجاتها من متطلبات الحياة الأساسية، وتمنح الشباب مبلغا ماليا كبيرا عندما يبلغ سن 21 عاما، حال توافر شروط صرف منحة قطع المعاش به.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية صرف الشباب لمبلغ مالية كبير بمجرد الوصول لسن 21 عاما للأفراد المستحقين لصرف المعاش من وزارة التضامن، وفق الموقع الرسمي للوزارة، كما يلي:

كيفية حصول المستفيدين للمعاش على منحة مالية

يمكن للأشخاص المستفيدين من المعاش، الحصول على منحة مالية عند بلوغ سن 21 عاما حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة، أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، كما يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.

شروط صرف المنحة

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على المنحة من مستحقي المعاش.

- ألا يكون الراغب في الحصول على المنحة صرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

- ​لا تستحق صرف المنحة إلا لمرة واحدة.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

إجراءات صرف المنحة

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا به المستندات اللازمة لصرف المنحة.

المستندات المطلوبة لحصول البالغ 21 عاما على المنحة

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.