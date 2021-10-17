رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي لنحو 3.8 مليون أسرة تحت مظلة معاش تكافل وكرامة، وهو الأمر الذي تزامن معه زيادة البحث عن بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021.

ولمعرفة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات نستعرضها على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

1) الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر هذا الرابط من هنا.

2) كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة في الجزء المخصص لذلك.

3) الضغط على كلمة «استعلام».

5) بمجرد الضغط على كلمة «استعلام»، ستظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل أو كرامة كالتالي:

- اسم المحافظة والإدارة الاجتماعية وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها صاحب الاستعلام.

- الرقم القومي، واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

- نوع البطاقة للمواطن إذا كانت «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة هل هي سارية أم تم تجميدها أم معطلة.

- في حال إذا كانت البطاقة مجمدة أو موقفة يتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.

- إذا كانت البطاقة سارية يتم ذكر المبلغ المستحق للمواطن.

خطوات تقديم شكوى

في حال إذا واجه صاحب كارت برنامج «تكافل أو كرامة» شكوى، وأراد تقديمها، فإن بوابة الاستعلام أتاحت خدمة تقديم الشكوى، من خلال عدة خطوات وهي:

1) يقوم الشاكي بإدخال الرقم القومي من خلال الخانة المخصصة لذلك والموجودة أعلى منتصف الصفحة.

2) بعد إدخال الرقم القومي يتم الضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

3) يظهر لصاحب الشكوى صفحة تضم مجموعة من البيانات لاستكمالها وهي :

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز أو قسم الشرطة التابع له.

- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

- كتابة عنوان إقامة مقدم الشكوى تفصيليًا.

- إدخال رقم التليفون المحمول لصاحب الشكوى أو أقرب فرد للأسرة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي إن وجد.

- كتابة تفاصيل الشكوى، والضغط على كلمة تسجيل.