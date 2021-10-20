حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يدفع ويسيطر على كل التحديات التي يواجهها حتى تصبح تلك التحديات تاريخًا، إذ يعرف بأنّه شخصية مثابرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا، وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.