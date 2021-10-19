حظك اليوم الثلاثاء 19-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم، الذي يتغير بسبب حركة النجوم والكواكب، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، منها برج العقرب والقوس والدلو، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتنقسم إلى أبراج، هوائية وترابية ومائية ونارية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 19-10-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحماس، فقط انتبه لحقوقك واحرص على التصرف بحكمة وحذر.

حظك اليوم برج الحمل 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك فاتنا ومتفائلا ومستعدًا للمشاركة بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 19-10-2021 على الصعيد المهني

الأفلاك تنصحك أن تتأمل في صمت حتى تتأكد أنك على الطريق الصحيح.. لا تعلن خططك ولا تفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج الثور 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد متنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للاهتمام بصحتك وسلامتك وتجنب المغامرة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالثقة في النفس وتتصرف بشجاعة ويقف بجانبك المخلصون.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة، وتسعد بتواجدك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك اليوم تشعر بالإحباط، وعليك أن تعمل بدقة، وتضع الهموم جانبا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم برج السرطان 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تعتمد اللباقة والدبلوماسية، وألا تتكلم فيما لا يخصك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك قدرة على التطور، وميلا للاهتمام باكتشاف العالم من حولك، واليوم مناسب للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة.

حظك اليوم برج الأسد 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرًا والوضع الفلكي يمنحك البصيرة.. اتبع حدسك فالفلك اليوم يجعلك تقرأ ما بين السطور.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال.. حافظ على روح الحذر والتأني مهما كانت الإغراءات، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العذراء 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، حاول أن تدرس جيدًا أقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 19-10-2021 على الصعيد المهني

حاول أن تجد مخرجا لتتخفف من الضغوط.. اهتم بصحتك لتكسب نفسك، وعليك أن تكون يقظا لتحمي مصالحك.

حظك اليوم برج الميزان 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تكون صبورا مع شريك حياتك تجنبا للنزاع والصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وتترك جانبا ما لا يناسبك، ولا تدع المشاكل تجعلك مشتت الجهد ومنهك القوى.

حظك اليوم برج العقرب 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم إعلان خططك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية، ولا تفخر بإنجازاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 19-10-2021 على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يمنحك أفكارًا مبتكرة ومثالية وتتيسر أمور معلقة، وقد تستطيع أن تتحرر من ضغوط كبلت حركتك كثيرًا.

حظك اليوم برج القوس 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لإظهار مشاعر حانية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 19-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تسيطر اليوم على توترك، وألا تعطي ثقتك لأشخاص لا تعرفهم.

حظك اليوم برج الجدي 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تُظهِر اليوم تعصبا وتمسكا بوجهة نظرك، وكن متسامحا ولبقا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتنفعك اليوم يقظتك الذهنية وروحك العملية وعرضك للأمور بموضوعية.

حظك اليوم برج الدلو 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتعبير عن مشاعر إيجابية، وتجد الكلمات المناسبة لمحو أي خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

حظك اليوم برج الحوت 19-10-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران بمنزلي المال، وينصحك الفلك بالتأني في خطواتك وقراراتك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 19-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك.. انتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاص يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.