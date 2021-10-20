حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج السرطان بخيال واسع قد يوصله إلى عالم الأحلام، وهذا يساعده على الإبداع والابتكار بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الشمس والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.