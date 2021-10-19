محافظ الإسماعيلية يطلب تركيب «سلك» على مدرسة لمنع انتشار الذباب

افتتح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، اليوم، الثلاثاء مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أبوصوير، خلال جولته لافتتاح عدد من المشروعات.

وأصدر محافظ الإسماعيلية، تعليمات لهيئة الأبنية التعليمية بسرعة تركيب سلك على جميع أبواب ونوافذ المدرسة، لمنع دخول الذباب، لملاحظته انتشار الذباب بكثافة داخل الفصول، حفاظاً على الطلاب لوقوع المدرسة في منطقة زراعية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية وتوفير الراحة لهم.

بشارة يلتقي طلاب المدرسة

والتقى محافظ الإسماعيلية طلاب المدرسة، واستمع منهم لقائمة احتياجاتهم وحثهم علي بذل أقصى جهد، والاستفادة من العودة للدراسة مره أخرى بالمدارس، وتفاعلهم مع المعلمين، كما طالبهم بضرورة الحفاظ على الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحتهم واستمرار العملية التعليمية.

بشارة: افتتاح المدارس يأتي احتفالاً بالعيد القومي

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الافتتاحات التي تشهدها محافظة الإسماعيلية خلال هذه الأيام، تأتي احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وحضر افتتاح المدرسة، الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمهندس صلاح عبدالعال رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلس النواب.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المدرسة، واستمع لشرح تفصيلي عن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي تمت بها من رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، حيث تقام المدرسة على مساحة 2461 متر مربع، وتحتوي على 16 فصلا، و16 دورة مياه، وقاعات لرياض الأطفال، ومعمل علوم، ومكتبة، وقاعات للأنشطة، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت مليون وربع جنيه