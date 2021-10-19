السقا: «لم أجرؤ على التجاوز في حق نجوم بلدي اللي تربيت على أفلامهم»

خرج الفنان أحمد السقا في بث مباشر على صفحته الشخصية «فيس بوك»، يتحدث من خلاله عن سوء فهم تعرض لها خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، خلال تكريمه بالدورة الخامسة.

وقال أحمد السقا، «قولت في الافتتاح بعد 67 السينما كان خلقها ضيق، وأقصد أن حجم الإنتاج بعد الحرب قلّ، ولم أتحدث عن سينما السبعينات والثمانينات، وعملت قفزة على أبناء جيلي، ولم أقصد الإساءة لأي شخص بالسينما المصرية، ولكن الكلام اتفسر بشكل خاطئ، وكنت أقصد أن بعد أي نكسة أو كارثة يكون هناك ركود في صناعة السينما المصرية».

وأضاف: «لم أجرؤ أن أخطئ في بلدي وسينما بلدي ولا نجوم بلدي الذين تربينا على أفلامهم، ولكن إذ كان هناك أشخاص أساءت فهمي، فأنني اعتذر منهم على صفحتي الشخصية رغم أنني لم أرتكب ذنب ولكن تقبلوا اعتذاري».

تكريم أحمد السقا ضمن فعاليات «الجونة السينمائي»

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الجونة بدورته الخامسة، وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، من قبل المهرجان وسلمته الجائزة الفنانة هند صبري، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: تكريم كبير، سعيد أنه جرى تكريمي في مهرجان الجونة، خاصة أن سني ليس كبيرا، وهذا سيشجعني على تقديم أعمال ذات قيمة في المستقبل القريب.

السقا يغادر الجونة ليستكمل أعماله الفنية

وقد غادر، أمس، الفنان أحمد السقا مدينة الجونة متجهاً للقاهرة لاستكمال العمل على بعض مشروعاته الفنية الجديدة ومنها مسلسل الاختيار 3، الذي أعلن رسمياً عن التحضير له في ندوته الخاصة التكريمية بمهرجان الجونة.