أحمد السقا لـ«الوطن»: تكريمي بالجونة شجعني على تقديم أعمال ذات قيمة

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الجونة بدورته الخامسة، وحرص على حضور زوجته وأولاده برفقته، من أجل حضور لحظة تكريمه.

وقال السقا لـ«الوطن»: تكريم كبير، سعيد أنه جرى تكريمي في مهرجان الجونة، خاصة أن سني ليس كبيرا، وهذا سيشجعني على تقديم أعمال ذات قيمة في المستقبل القريب.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وبشرى.

اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان خلال الساعات الماضية، الذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.