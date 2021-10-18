«سنعتبره منقطعا عن العمل».. مجلس الوزراء يحذر رافضي تلقي اللقاحات

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه تم استهداف نحو 3.4 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى 1.6 مليون آخرين في التعليم العالي والأزهر الشريف، بإجمالي 5 ملايين مواطن لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولم يتبق من إجمالي المستهدف البالغ 3.4 مليون موظف، سوى 128 ألف موظف فقط، وهي نسبة ضئيلة جدًا.

حظر دخول موظفي الدولة لعملهم دون تلقي اللقاحات

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه فيما يتعلق بموظفي التعليم العام والازهر الشريف البالغ عددهم 1.6 مليون موظف، تم استهدافهم لم يتبق سوى نصف مليون منهم لم يتلق اللقاح، وهذه النسبة المتبقية سيكون من السهل تطعيمها قبل حلول الخامس عشر من نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لحظر دخول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون تلقي اللقاح.

«الوزراء» يوضح موقف رافضي تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حال عدم تلقي الموظف للقاح قبل التاريخ المعتمد، سيكون لزاماً عليه تقديم مايفيد بمسحة «pcr» حديثة لم يمر عليها 48 ساعة قبل وصوله لمقر العمل ومعتمدة من جهة رسمية، موجهًا رسالة للموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح أو يثبتوا عبر«pcr» خلوهم من الفيروس، اعتباراً من 15 نوفمبر، أنها ستعتبر فترة انقطاع عن العمل تطبق عليها اللوائح والقوانين المنظمة قائلاً: «ماحدش يعمل كده ويقعد في البيت ويقول منعوني، أنت في هذ الحالة تعتبر منقطعا عن العمل».