هل إبراز شهادات اللقاح سيسبب تكدسا أمام الجهات الحكومية؟..الوزراء يجيب

أجاب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول احتمالية حدوث تعطيل وتكدس أمام المقار الحكومية لإثبات تلقي المواطنين اللقاح والموظفين، موضحًا أن هذا الأمر لن يُعيق الحركة، فسيتواجد القائمون على الأمن على البوابات، وسيبرز الموظف ما يُثبت تلقيه اللقاح مرة واحدة، وبعدها سيتم إدراجها على السيستم، ولن يبرزها يوميا.

شهادات تلقي اللقاحات لن تُبرز يوميا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه سيكون هناك جهاز بيد موظف الأمن يستطيع من خلاله التثبت من تلقي الموظف اللقاح ولن تتغير البيانات مع تغير موظفي الأمن، كما أن تدشين تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني «جوجل بلاي» أو «أب ستور» يحصل المواطن بموجبه على «كيو آر كود» الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الأولى أو الثانية سيكون أسهل بكثير.

قبل نهاية أكتوبر سيكون التطبيق ظهر للنور

وتوقع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه قبل نهاية أكتوبر سيكون التطبيق ظهر للنور بحيث يكون الأيسر والأسهل للمواطن، موضحًا أن موعد إطلاق التطبيق بالتحديد سيكون في عهدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنوط بها الانتهاء منه.

وتابع: «فريق وزارة الاتصالات أجرى مباحثات ومفاوضات مع شركتي جوجل وأبل ستور وذلك لتدشين التطبيق المنتظر الذي يعمل وفقاً للآلية كيو آر كود وانتهت المفاوضات الإدارية والفنية بالفعل».