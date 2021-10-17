الوزراء: وقف الترقيات سيوفر 25% من الموازنة خلال 6 أشهر

علق المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، موضحًا أنه يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها عدد من بلدان العالم في فترة الجائحة.

شقان شديدا الأهمية في القرار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، أن القرار يوفر نحو 25% من موازنة خلال الستة أشهر المقبلة: «القرار به شقان مهمان ذكرا في طياته، أولهما أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر به».

وتابع مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري: «الشق الثاني أنه جرى استثناء بعض الجهات الإستراتجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة، بالإضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية وهي الجهات التي تمس المواطنين».

ترشيد النفقات غير الضرورية

ولفت إلى أن الهدف من هذا القرار ترشيد النفقات غير الضرورية ولن يضر الموظفين أيضا، وستكون هناك عدالة: «في ترقية الوظائف القيادية، يخرج القرار من رئيس مجلس الوزراء وعددها محدود، لكن بالنسبة لترقيات الموظفين العاديين فإن جهاز التنظيم والإدارة أنهى ترقية عدد كبير جدا من الموظفين ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة».