تجهيز معمل الحاسب الآلي بمدرسة ترسا بقها وتزويده بـ10 أجهزة كمبيوتر

تبرع أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بعدد 10 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها الخاصة بكل جهاز، لصالح مدرسة ترسا الثانوية المشتركة بإدارة قها التعليمية، لتجهيز معمل الحاسب الألي الخاص بالمدرسة، في إطار النهوض بالعملية التعليمة بالمدرسة والقرية.

وأشرف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تركيب الأجهزة بالمعمل داخل المدرسة مع الفنيين والمدرسين بالمدرسة، بقيادة شريف عبد العليم مدير المدرسة، وعزي حمدى مسؤول الحاسب الألى بالمدرسة، وداليا صلاح جميل وكيل النشاط بالمدرسة، وتفقد النائب الأجهزة، وشغلها كل جهاز على حدة، للتأكد من عملها.

بدوي: تزويد مكتبة المدرسة بـ40 كرسي جديد

كما أعلن «بدوي»، في بيان، أنه سيزود مكتبة المدرسة بـ40 كرسي أيضا على نفقته الخاصة، كمساهمة منه لخدمة أبناء قريته ترسا والقرى المجاورة لها.

بدوي: التعليم قضية أمن قومي

وقال أحمد بدوى عضو البرلمان، إن ملف التعليم يأخذ حيزا كبيرا من برنامجه، ليس فى دائرته فقط، وإنما على مستوى محافظة القليوبية، في إطار أن قضية التعليم قضية أمن قومي، مؤكدا دعم القيادة السياسية للاهتمام بالعملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس في القرى.

ولفت «بدوى»، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم، يمثل دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية، تعي جيدا أهمية تطوير التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية، وأن هذا الأمر يتطلب دعم كل المؤسسات والأفراد، إضافة لدور المجتمع المدني.