استئصال ورم متقدم بالبنكرياس عن طريق جراحة لويبل لأول مرة في الإسماعيلية

نجح فريق طبي بمجمع الإسماعيلية، في استئصال ورم متقدم بالبنكرياس عن طريق جراحة بتقنية لويبل «whipple-Operation»، وذلك لأول مرة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها، اليوم، إن الجراحة بتقنية whipple-Operation، تعد واحدة من الجراحات المتقدمة والخطيرة التي تُجرى اليوم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، وتصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة لـ 180 ألف جنيه، والمريضة لم تدفع سوى 300 جنيه فقط نسبة المساهمة المقررة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

180 ألف جنيه تكلفة العملية في المستشفيات الخاصة

وأضاف البيان، أنه خلال الجراحة تم تركيب دعامة عن طريق الإثنى عشر، وإزالة ورم بحجم 6cmx4cm من البنكرياس، فيما تم عمل ثلاث توصيلات الأولى توصيل القناة المرارية بالأمعاء الدقيقة، وأخرى توصيل جزء من البنكرياس بالأمعاء الدقيقة، والثالثة توصيل جزء من المعدة بالأمعاء الدقيقة، وكانت المريضة تعاني من قيئ مستمر وارتفاع شديد في نسبة الصفراء، وهو ما استلزم التدخل الجراحي السريع.

واستطرد أنه تم إجراء العملية على يد طاقم طبى من أمهر الأطباء في جراحه الأورام، ترأسه الدكتور أحمد محمد جمعة رئيس قسم جراحة الأورام، الدكتور حمادة فتحي عبد الجواد استشاري جراحة الأورام، وبمشاركة الدكتور وليد عبد الرازق، والدكتور أحمد سامي أخصائي جراحة الأورام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي بما يشمله من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق وكوادر طبية مدربة ومؤهلة للعمل، يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة، ليس فقط لأهالي محافظة الإسماعيلية، بل يخدم قاطني إقليم القناة كله، وذلك وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

تقديم كافة الخدمات الطبية

وأكد حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية دخل كافة منشآتها الصحية، وفي مختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، بما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة والتي يمكن أن يتحملها المريض عند إجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة، وذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.