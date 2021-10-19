«التنمية المحلية»: 2683 مخالفة للمواعيد الشتوية من أول أكتوبر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد المحلات المخالفة لتطبيق المواعيد الشتوية بلغت 2683 محلا ومطعما ومقهى، وذلك بداية من شهر أكتوبر الجاري، مضيفا أن لجان المتابعة والحملات مستمرة من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات، بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة التزام المحال بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية.

إنذار المحلات المخالفة

وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن وزارة التنمية المحلية تناشد أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي الالتزام بالمواعيد المقررة، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون من إنذار للمنشأة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم الغلق، ويصل الأمر إلى حد سحب الرخصة لمن يتمادى في تجاوز مواعيد الغلق، وهناك منشآت تعمل على مدار 24 ساعة ويتم استثناء ها من مواعيد الغلق لتلبية طلبات المواطنين، وهي المحلات والسوبر ماركت والأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة.

مد عمل المحلات ساعة في نهاية الأسبوع

وتشمل المواعيد الشتوية للمحلات، فتح المحال من الساعة السابعة صباحا وتغلق العاشرة مساءً، مع مد العمل لمدة ساعة زيادة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد، أما مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات تبدأ من الخامسة صباحا وتغلق الثانية عشر منتصف الليل، ومد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد بحيث تغلق الواحدة صباحا.

مواعيد عمل الورش ومحطات الوقود

أما مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، فتبدأ يوميا من الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ويجوز تعديل عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على طلب الوزير أو المحافظ المختص.