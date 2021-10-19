«الوزراء»: حظر دخول الموظفين إلى مقار عملهم دون الحصول على لقاح كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2750 لسنة 2021، بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وذلك بدءا من 10 نوفمبر 2021.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.