الحكومة تسلم 7500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى 15 أكتوبر

كشف طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية إحلال السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، عن تسليم 7500 سيارة جديدة حتى الجمعة 15 أكتوبر الجاري.

وأكد «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، التي جرى تسليمها، تتوزع بين 7150 ملاكي، بالإضافة إلى 350 ميكروباصا جديدا يعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف «عوض»، أن عدد الطلبات التي يعمل القائمون على تنفيذ المبادرة الرئاسية، بلغ نحو 34 ألف طلب جديد كامل تام ومستوف كل الشروط، التي حددتها المبادرة، ويجري التعامل معها حاليا، تمهيدا لتسليم أصحابها السيارات الجديدة.

180 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر حتى الجمعة

وأوضح «عوض»، أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، بلغ نحو 180 مليون جنيه، تم سدادها كمقدمات لأصحاب السيارات الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الجديدة، إلى تخريد نحو 7950 سيارة قديمة، وتسلمتها المبادرة حتى 15 أكتوبر الجاري، بينها 7000 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى 950 سيارة قديمة تاكسي وميكروباص.

وأطلقت وزارة المالية قبل نهاية العام الماضي، المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة، التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، متضمنة عدد من المزايا، لتحفيز المواطنين للاشتراك في المبادرة الجديدة، ومن أهم تلك المزايا الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بفائدة بنكية منخفضة بنسبة 3% مقطوعة.

وتقدم المبادرة الرئاسية، أسعار تنافسية للتأمين على السيارة ومالكها بخصم يصل إلى نحو 50% من أسعار السوق بالنسبة لوثائق التأمين على أن تقوم شركة مصر للتأمين بتقديم التغطية التأمينية الإضافية مجانا، لجميع المشاركين تتمثل في منح ورثة قائدة السيارة 100 ألف جنيه، كتأمين ضد الحوادث الشخصية لصاحب السيارة، أو في حالة العجز الكلي نتيجة حادث سيارة.