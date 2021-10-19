فوز مكتب صحة شرم الشيخ بالمركز الثالث في مسابقة التميز الحكومي

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن نتائج مسابقة التميز الحكومي، التي تم إعلانها اليوم الثلاثاء، أسفرت عن فوز مكتب صحة شرم الشيخ لفحص المشتغلين بالأغذية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وقال «رخا» إن مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء شاركت في المسابقة بفريقين هما مكتب صحة أبو زنيمة، ومركز فحص المشتغلين بالأغذية بمدينة شرم الشيخ، وقد نجحا في التأهل للمرحلة النهائية، وأسفرت نتائج المسابقة التي جرت على مستوى الجمهورية عن فوز مكتب صحة شرم الشيخ لفحص المشتغلين بالأغذية بالمركز الثالث.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لكل المشاركين في المسابقة، سواء من فاز ومن لم يوفق في المسابقة، وقال إن المشاركين قدموا أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وتسهيل احتياجاتهم.

الثقافة الصحية تعقد ندوة بمدرسة إعدادية في طور سيناء

وفي إطار الحملات التي تنظمها مديرية الصحة، بالتعاون مع التربية والتعليم، لمواجهة فيروس كورونا، نظمت إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، برئاسة الدكتورة سمية عناني، مدير الثقافة الصحية ندوة بمدرسة «طه حسين» الاعدادية بنين بطور سيناء، حول فيروس كورونا المستجد، والتعريف به، والتنبيه عن الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها من الطلاب، لتجنب العدوى.

جرى خلال الندوة التعريف بطرق النظافة الشخصية الصحيحة وضرورة التباعد الاجتماعي، وضرورة استخدام الأدوات الشخصية لكل طالب على حدة، وجرى التعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم)، وبدء انطلاقها بجميع مدارس المحافظة.

حضر الندوة عبير الطباخ، مدير إدارة التربية السكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، وشارك في الندوة إسماعيل قميح، مراقب إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، ومحمد العوامي، مراقب الإدارة، وفاطمة محمد عبد الحميد، مثقف صحي بالإدارة.