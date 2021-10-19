اتحاد الألعاب الترفيهية ينظم دورة حكام الـ«تيك بول» للمرة الأولى

أقام الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية (طاولة - دومينوز – تيك بول - فوت فولى - كورف بول)، برئاسة الدكتور أحمد البكري، دورة التحكيم الأولى في لعبة الـ«تيك بول»، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة. وشارك في الدورة 37 حكما، وأقيمت على مدى يومين في إطار الاستعداد لمسابقات الموسم الجديد.

وشهدت فعاليات الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، وفقا للوائح الاتحاد الدولي، تحت إشراف كل من الدكتور أحمد حلمي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد والحكم الدولي، بجانب الدكتور أحمد جمال، رئيس لجنة الحكام والحكم المعتمد من الاتحاد الدولي للـ«تيك بول»، وتم عقد مجموعة من الاختبارات الشفوية والتحريرية والعملية للدارسين الذين شاركوا بالدورة.

دورة الحكام فرصة لتجهيز جيل جديد من الحكام

وشهدت فعاليات اليوم الختامي للدورة حضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، وذلك امتدادا لحرص وزارة الشباب والرياضة علي رعاية ومتابعة كافة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

وأكد الدكتور أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن دورة الحكام فرصة لتجهيز جيل جديد من الحكام، استعدادا للمسابقات العديدة في الموسم الجديد، خاصة مع زيادة انتشار الألعاب الترفيهية الموجودة في كل البيوت المصرية مثل (الطاولة والدومينيو) بجانب ألعاب التيك بول والفوت فولي والكورف بول التي يستخدمها الشباب في المصايف والأماكن المفتوحة.

وتتميز هذه الألعاب بأنها لا تحتاج لأي ملاعب لها مواصفات خاصة، بل على العكس من الممكن إقامتها في أي مكان أو استضافتها بالأندية الكبيرة والعريقة مثل النادي الأهلي والزمالك والصيد، وهناك أندية عريقة كبيرة مختلفة رحبت باستضافة هذه المسابقات.

اعتماد اللوائح الخاصة بالاتحاد وفقا لقانون الرياضة

وأضاف الدكتور البكري، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، قامت باعتماد اللوائح الخاصة بالاتحاد وفقا لقانون الرياضة، وبعد أن اعتمدنا هذه اللوائح من الاتحاد الدولي، خاصة ان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يضم 5 لعبات، وكان هناك حرص من اعتمادها في كل الاتحادات الدولية، وأصبح الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، عضوا بارزا بالاتحاد الدولي، وأصبح لدينا فرصة كبيرة لإقامة بطولات دولية في القاهرة، لتكون بداية الانطلاقة للانتشار ولتوسيع قاعدة الألعاب الترفيهية بصفة رسمية بكل ربوع مصر، ليتيح فرصة كبيرة لاختيارات لاعبين مميزين للمنتخب الوطني.

وأشاد البكري، بالرعاية الكبيرة للكل فاعليات اتحاد الألعاب الترفيهية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتعزيز جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبات التابعة للاتحاد، ووضعها على خريطة المشاركات الدولية للرياضة المصرية.