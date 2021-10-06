وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يحتفلان بذكرى انتصارات أكتوبر بمسيرة بالأعلام (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة على «ممشى أهل مصر» في مدينة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

مسيرة بالأعلام وعروض للفنون الشعبية

تضمنت الاحتفالية مسيرة بأعلام مصر، وعروض للفنون الشعبية على طول الممشى، ومهرجان رياضي للرياضات البحرية، تضمن عرض مائي بالسباحة بالزعانف، وعرض مائي الكانوي وبالكياك والتجديف، وعرض الشراع، مع حمل أعلام مصر، وعرض مراكب النيل بشباب مصر.

كما تضمنت فعاليات احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر تقديم فقرات فنية ورياضية، وعرض فيلم عن حرب أكتوبر، كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء.