«السعيد»: كورونا فرض تحديات هائلة.. وسرع وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، إن جائحة كورونا فرضت تحديات هائلة، وسرعت وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي وابتكار المزيد من الحلول والتطبيقات للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب العصر، وتستفيد من التطور الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وذلك في ظل التوجّه نحو بناء مصر الرقمية، بما يمنع التكدس ويتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا في أي مكان وفي أي وقت.

جاء ذلك خلال كلمتها بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء.

ولفتت «السعيد» إلى مشروع سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة، والذي تهدف إلى إيصال الخدمات الحكومية من خلال سيارات متنقلة تيسيرًا على المواطن، وتخفيفًا على المراكز المزدحمة.

وشارك بالحفل اليوم ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسئولين الحكوميين.