بريد الوطن.. نحن والنقد الرياضى

نحن نتعايش مع إعلام رياضى مرئى ومكتوب يفتقد الرؤية النقدية الحقيقية، بل لا يعلم شيئاً من حيث المستويات والبطولات والأرقام العالمية للألعاب الفردية برغم أنها ألعاب الميداليات، والشهيدة فى عالم الكرة، وعلى النقد الرياضى الجاد التحرك من أجل معرفة مستوانا المحلى الرياضى ومستويات الآخر، إن أردنا معرفة كيفية الحصول على الميداليات والمراكز الرياضية فى المحافل الدولية، ونحن عشنا زمناً مع أقلام ناقدة وبعيدة عن التعصب والهوى، كانت رؤيتها النقدية موضوعية، ولكن مع الزمن المعاصر تغيرت المفاهيم الرياضية مثل مفاهيم الغناء المعاصرة بحفلات الساحل الشمالى الغنائية، وكلاهما بحاجة لمراجعة ذاتية، لأن الصحوة المنشودة تحقق إنتاجاً وعطاء وإبداعاً، واكتشاف مواهب وقدرات، والمجتمع المصرى اليوم بحاجة لثقافة نقدية ترتبط بمعادلة النهوض الحضارى، والصراع الحضارى اليوم صراع فكرى وثقافى، وحينما تهبط المعنويات لا يتشكل التحديث والتطوير فى كل مجالات الحياة، والحياة الإنسانية لا تستقيم بدون كلمة نقدية واعية، وكفانا ما نشهده من لغة تعصب، ونحن فى أمَسّ الحاجة للتعامل مع الزمن بحضور ذهنى، وعمل بناء، وثقافة جادة.

يحيى السيد النجار - دمياط

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