بريد الوطن .. كفى

قد أخذت بيدى كثيراً

وأنت الآن على تبخل

ولماذا ترانى منك أقل

حتى لك أسيرة أظل

لا تأمل.. لن أبقى

فكرك قد أظل أعانى

لا تسأل كنت تتمنى أن ترى دمعى

ولكن ها هو دمعى قد عصاك

أكنت تأمل أن ترى وجعى

سأرغم القلب على نسيانك

وها هو الصبر فى صحراك كان زادى ودرعى

أما أنت فنفسك لا تهوى سواك

فزد يا صبرى صبراً عليه

وكن بصرى وسمعى

ولا تلن يا قلبى على قلبه

طيبة كفاك

منى حافظ خلف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com