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محمود مسلم

بريد الوطن .. كفى

كتب:

الوطن
08:48 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قد أخذت بيدى كثيراً

وأنت الآن على تبخل

ولماذا ترانى منك أقل

حتى لك أسيرة أظل

لا تأمل.. لن أبقى

فكرك قد أظل أعانى

لا تسأل كنت تتمنى أن ترى دمعى

ولكن ها هو دمعى قد عصاك

أكنت تأمل أن ترى وجعى

سأرغم القلب على نسيانك

وها هو الصبر فى صحراك كان زادى ودرعى

أما أنت فنفسك لا تهوى سواك

فزد يا صبرى صبراً عليه

وكن بصرى وسمعى

ولا تلن يا قلبى على قلبه

طيبة كفاك

                                                                  منى حافظ خلف الله 

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