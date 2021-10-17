بريد الوطن .. عن شهبندر تجار مصر

رحل رجل الأعمال المصرى محمود العربى مؤخراً عن دنيانا بعد حياة حافلة بالكد والكفاح، وبعد أروع أداء لمصرى عصامى بدأ حياته من الصفر، وأنهاها مُخلفاً وراءه إمبراطورية صناعية وتجارية عظيمة مكونة من مجموعة شركات ومصانع تضم بين جنباتها الآلاف من المهندسين والإداريين والعمال القائمين على تصنيع منتجات كهربائية تغطى السوق المحلية، ويصدر كذلك الكثير منها للكثير من دول العالم، ولقد حصل «العربى» على وسام «الشمس المشرقة»، وهو أرفع وسام يابانى، كما حصل أيضاً على مكانة عظيمة فى قلوب المصريين لمساهمته الدائمة فى مشروعات خيرية متعدّدة، وتجلى ذلك فى مشاركة الآلاف فى تشييع جنازته المهيبة، رغم عدم تقلده أى منصب تنفيذى، ومما لا شك فيه أن «العربى» يعتبر واحداً من أعمدة الرأسمالية الوطنية ولا تقل مكانته عن رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب، ولذلك أرى أنه يجب تكريمه فى صورة إطلاق اسمه على عدد من المدارس والشوارع بالمدن الجديدة، مع عمل مسلسل تليفزيونى يتناول قصة حياته التى تشهد أنه قدوة للشباب والأجيال القادمة، وبعد أن اشتهر بكونه «شهبندر تجار مصر».

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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