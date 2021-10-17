بريد الوطن .. اردم المصرف الدنجاوي بشربين يا رئيس الوزراء

تم اختيار مركز ومدينة شربين ضمن مشروع التطوير العملاق «حياة كريمة»، وقد لمسنا جهداً غير عادى تمثل فى تبطين الترع وتجديد المدارس والكبارى والمنازل للمواطنين الأكثر فقراً، إلا أن شوارع شربين تحتاج إلى جهد كبير فى إعادة رصفها بعد إقامة الكثير من المشروعات، وهناك مناطق ليس بها صرف صحى، ويقطنها أكثر من 1000 منزل بجوار المصرف الدنجاوى، وهذا المصرف قد جاء له 160 متر ردم، ولكن للأسف يتضرّر الأهالى من عدم رصف المزيد من هذا المصرف ومياه الصرف الصحى تؤذيهم أشد أذى، نُناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النظر فى أمر هذا المصرف الذى بردمه سيكون مدخلاً مناسباً للمدينة، وهو أيضاً ممتد إلى نادى شربين الرياضى.

عن أهالى المنطقة: شريف فتحى حسب الله - شربين - دقهلية

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