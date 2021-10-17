بريد الوطن .. وكالة أنباء متنقلة (قصة قصيرة)

امرأة فى الثلاثينات من عمرها، لا تعرف الكتابة ولا القراءة، لكن لها قدرة عجيبة على التودّد إلى الآخرين ومعرفة أخبار ما يحدث لهم، ونقلها من مكان إلى آخر، حتى إلى أشخاص غير معنيين بالأمر بحرفية، فلديها حس صحفى فى كشف المستور وتقصى الأخبار بفضول وخبرة وجرأة دون أن يشعر بها أحد ودون كلل أو ملل فهى تميل للتفاخر والبوح بما تملكه من أخبار، وكانت حجتها أنها لا ترتبط بصاحب السر لا من قريب ولا بعيد!

هى وكالة أنباء متنقلة من بيت إلى بيت ومن شارع إلى آخر لا تعرف الفشل فى مجالها، فهى لا تجد الوقت الكافى لتخزين ما تعرفه أو كتمانه داخل نفسها، فهى تستمتع بما تقوم به كونها سباقة فى الإدلاء بما لديها من معلومات، فهى دائماً عندها الجديد، وهى الأفضل فى الإلمام بجميع الأحداث والأحوال وما يصاحبها من أقوال وردود أفعال، فهى مقتنعة تماماً بأنها على صواب، رغم محاولات الكثير صدها عن ذلك.

كانت لا يهدأ لها بال إلا بمعرفة الحدث وقت حدوثه ودون أن تسأل تخبرك به، تكاد لا تنام، يبدو أن الجميع استراح لخبر موتها المفاجئ بسكتة قلبية، لكن سيطرت عليهم حالة من التعجّب كونها كانت بحالة صحية جيدة.

فى صباح اليوم التالى استيقظت القرية الهادئة على شىء غير عادى مثير للجدل، لا أحد يعرف بالضبط ما حدث نتيجة علو الأصوات والضجيج الذى لا يُفهم منه حديث وخروج الأمور عن السيطرة، فى خضم تلك الأحداث افتقدوا وكالة الأنباء المتنقلة.

عصام كرم الطوخى

كاتب ومؤلف

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