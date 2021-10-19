القبض على سائق النقل المتسبب في مصرع 4 بحادث البدرشين

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق النقل المتسبب في حادث البدرشين والذي وقع بين سيارة نقل «تريلا» وأخرى أجرة، على طريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، وأسفر عن 6 وفيات و4 مصابين، واقتادت أجهزة الأمن المتهم إلى ديوان مركز شرطة البدرشين لاستجوابه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الحادث مدعيًا أن عجلة القيادة اختلت في يده وقت سير سائق الميكروباص بسرعة كبيرة، وأنه فشل في السيطرة على سيارته النقل فاصطدمت بالسيارة الأجرة.

تصادم سيارة نقل وميكروباص

وتلقت الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالدائري الأوسطي في البدرشين، يفيد وقوع حادث تصادم فانتقلت قوة أمنية من المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ورفع حطام الحادث،وبعدها وصلت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين،الذي حدث نتيجة تصادم سيارة «تريلا» بأخرى كانت محملة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 4 وفيات و8 مصابين.

الاستعلام عن حالة المصابين

وقررت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الحادث، وبينت التحريات وقوع الحادث في تمام الساعة السابعة صباحًا من أول أمس أعلى الطريق الدائري الأوسطي وتحديدًا أعلى ترعة سقارة، بعد تصادم سيارة «تريلا» بأخرى محملة بالعمال، متجهة نحو المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مقر عملهم.

رواية سائق النقل أمام المباحث

وبفحص مكان الحادث، تبين هروب سائق النقل، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بأنه كان يسير بسرعة عادية، لكن سائق الميكروباص قطع طريقه، وأنه فشل في السيطرة على سيارته النقل التي دهست الميكروباص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.