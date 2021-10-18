جهود مكثفة لضبط السائق المتسبب في وفاة 4 أشخاص بـ«حادث البدرشين»

تكثف مباحث الجيزة، من جهودها؛ لضبط سائق سيارة نقل اصطدم بأخرى أجرة بالطريق الدائري الأوسطي، كانت تقل عمالًا في طريقهم إلى عملها بمدينة 6 أكتوبر؛ مما تسبب في مصرع السائق و3 عمال حدادة، وإصابة 8 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته.

إخطار بالحادث

ورد إخطار إلى مديرية أمن الجيزة من مركز البدرشين، يفيد بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفين بالطريق الأوسطي أعلى منطقة سقارة بين سيارة نقل مسرعة، وأخرى بيجو؛ مما أدى إلى وفاة السائق و3 عمال حداد، وإصابة 8 آخرين، عمال، جميعهم ركاب السيارة الثانية.

وأخطرت المباحث، النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار السائق الهارب بسبب قتل 4 أشخاص في الواقعة.