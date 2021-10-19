الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي بحضور علي جمعة وأحمد عمر هاشم «صور»

احتفلت الطرق الصوفية اليوم، بذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية يسودها الفرح والسرور والبهجة، فرحة بمولد سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبد الهادي القصبي، والشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، ومجموعة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

بدأ الاحتفال بالمولد النبوي الذي أقيم في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بقرأة القرآن الذي تلاه الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وبعدها ألقى الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق كلمته، التي هنأ فيها الطرق الصوفية، وعلى رأسهم الشيخ عبد الهادي القصبي، كما هنأ المسلمين أجمعين بميلاد النبي.

كلمة الدكتور أحمد عمر هاشم

وألقى الدكتور أحمد عمر هاشم كلمته، التي بدأها بتهنئة المسلمين جميعا بذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، موجها عدة رسائل مهمة، حث فيها المسلمين على الاحتفال بمولد سيد الأنام، فضلا عن رسالة للأئمة والدعاة، بأن يلتزموا بالوسطية، وأن يدعوا المسلمين للاحتفال بالمولد النبوي.

المدائح النبوية في احتفال الطرق الصوفية

واختتم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تقيمه الطرق الصوفية في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ببعض الابتهالات والمدائح النبوية، ألقاها الشيخ علي الحسيني، وسط تفاعل من الحضور من المشايخ والعلماء ومجموعة من المريدين والمحبين، وأقيم الاحتفال وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وكانت الطرق الصوفية، تقيم احتفالا بالمولد النبوي الشريف، كل عام بعمل موكب ذكر، لكن توقف منذ عامين بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد أن أعلنت الطرق الصوفية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، إلغاء الاحتفالات.