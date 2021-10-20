«هندسة شبرا» تحتفل بالعيد الـ 60 لإنشائها السبت المقبل

أعلنت كلية الهندسة في شبرا بجامعة بنها، إقامة احتفال كبير السبت المقبل 23 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء الكلية، في إطار تقدير القيادة السياسية للعلم والعلماء والمهندسين، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على حرص الدولة المصرية على تقدير الصروح العلمية التي تساهم في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لدفع عجلة التنمية.

«سوسة»: هندسة شبرا أهم الصروح العلمية والهندسية في الوطن العربي

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تقدير الجامعة لدور كلية الهندسة بشبرا، كأحد أهم الصروح العلمية والهندسية على مستوى الوطن العربي والمصري.

عميد هندسة شبرا: الكلية لها دور ريادي في إفريقيا والمنطقة العربية

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا علي دورها الريادي في إثراء مفاهيم البحث العلمي وزيادة الروابط مع الأشقاء في إفريقيا والمنطقة العربية، مع التأكيد على التواصل مع علماء مصر في دول العالم لتبادل الخبرات في كافة المجالات الهندسية من أجل الوصول إلى مفاهيم التنمية المستدامة والتي تساهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقا للوطن.

كما أكد الدكتور عمرو حنفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، على دورها الرائد في دعم المشروعات القومية وخدمة المجتمع المحيط بها، من خلال كوادرها البشرية وعلمائها المتميزين في مناحي العلوم الهندسية المتعددة.