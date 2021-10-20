إزالة تعديات على أملاك الدولة بمحافظة دمياط بمساحة 9512 مترا مربعا

واصلت محافظة دمياط، حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك في مرحلتها الثانية التي تستمر حتى 29 أكتوبر، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، يُجرى تنفيذ حملات متتالية لإزالة أي تعديات بكافة المناطق والتعامل بحسم مع هذه المخالفات.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 9512 م2

وأضافت الدكتورة منال عوض، المحافظ، أن أجهزة المحافظة، تمكنت من إزالة عدد 15 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 220 م2، تابعين لولاية حماية النيل بمركز فارسكور، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة بمرحلتيها الأولى والثانية 201 حالة بمساحة 9512 م2.

محافظ دمياط توجه بالرصد الفوري لحالات التعدي في المهد

وشددت محافظ دمياط، على كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية، بالرصد الفوري لأي حالة تعدٍ في المهد والتعامل معها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم نحو 100 مقبرة دون رفات.

وجهت المحافظ، بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.