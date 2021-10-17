محافظة دمياط تعلن قرارات ضد المعتدين على أملاك الدولة «إزالات بالجملة»

قررت محافظة دمياط، شن حملات مكثفة ضد المعتدين على أملاك الدولة، إذ تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 11 حالة تعدى، تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمساحة 1057 م2، بمركز كفر البطيخ، وإزالة 20 حالة تعدى بمركز فارسكور بمساحة 439 م2 تابعة لولاية حماية النيل، وذلك خلال الحملات المُنفذة مؤخرًا ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ18 والتي ستستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.

وكشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن أعمال حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، جاءت للحفاظ على حق الشعب ومواجهة البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتصدي الحاسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة تعديات على أملاك الدولة في دمياط بمساحة 1057 م2

شددت محافظ دمياط، على كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية، بالرصد الفوري لأى حالة تعدي فى المهد والتعامل معها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم نحو 100 مقبرة دون رفات.

متابعة دورية لحالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وجهت المحافظ، بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.