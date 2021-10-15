8 إجراءات من محافظة دمياط استعدادا لموسم الشتاء تعرف عليها

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استعداد المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار بعد تعرض المحافظة لتساقط أمطار قبل أسبوعين تسببت في غرق بعض شوارع المحافظة، ووفقا لما أعلنته «عوض»، اتخذت المحافظة 8 إجراءات للتعامل خلال فترات هطول الأمطار.

تعرف على استعدادات محافظة دمياط لاستقبال فصل الشتاء

1 - وجهت محافظ دمياط بمنع أي إجازات للمسئولين بالوحدات المحلية خلال تلك الفترات.

2 - طالبت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وسلامة أعمدة الإنارة.

3 - تشكيل لجنة للمرور على كل محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة.

4 - أكدت المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ عمليات التطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة.

5 - كلفت المحافظ رؤساء الوحدات بتمهيد الطرق غير الممهدة والمؤدية إلى المدارس لمنع حدوث تجمعات للمياه التي قد تعرقل حركة المارة.

6 - وجهت المحافظ إدارتي المتابعة والأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، للتأكد من جاهزية كل الجهات وتقديم تقرير شامل في هذا الخصوص.

تغطية الأكشاك وتكليفات بالتعامل مع الآثار الناجمة

7 - وجهت محافظ دمياط قطاع الكهرباء للتأكد من تغطية جميع الكابلات وأكشاك الكهرباء.

8 - كلفت المحافظ بالعمل على الحد من التداعيات والآثار الناجمة عن موجات الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الشتاء.