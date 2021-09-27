تجديد حبس قاتل زوجته ببنها وزوجة وعشيقها بشبرا .. أخبار القليوبية في 24 ساعة

شهدت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث والأخبار المهمة على مدار الساعة، منها تجديد حبس زوج قتل زوجته ودفنها سرا ببنها، وزوجة وعشيقها بشبرا ضبطا في منزل الزوجية فاقدين الوعي بسبب تسرب غاز نتج عنه وفاة ابنتي الزوجة وكشف العلاقة المحرمة، فيما استقبل رئيس جامعة بنها الجديد المهنئين، مشيرا إلى أنه يسعى لترسيخ أفكار العمل المؤسسي والجماعي، وأصدر محافظ القليوبية قرارا بحركة تغييرات للقيادات المحلية في وحدات قري مركز طوخ وتعيين نائبا جديدا لمركز شبين القناطر، كما تفقد المحافظ المرحلة الثانية من مشروع ممشي النيل ببنها وتابع أعمال النظافة والإشغالات بشبرا.

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تجديد حبس قاتل زوجته ودفنها سرا بمقابر الصدقة ببنها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس بائع متجول وشقيقه وصديق له 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيام الأول بقتل زوجته «العرفي» والاستعانة بالآخرين في التخلص من الجثة ودفنها بدون تصريح دفن بمقابر الصدقة بقرية الشموت دائرة مركز بنها، فيما قررت نيابة قسم أول بنها التصريح بدفن جثة «م ف ا» 25 سنة، المجني عليها ضحية زوجها، وتسلمت أسرة القتيلة جثتها، وجرى دفنها بقرية العبادلة مركز طوخ، وأصدرت النيابة قرارا بإلزام مسؤولي المقابر بغلق كافة مقابر الصدقة والعيون الخاصة بها الخاصة بالأهالي بالأقفال، بعد أن كانت متروكة دون أقفال وتسليم مفاتيحها لحارس المقابر المعين من مديرية الصحة حتى لا تتكرر الواقعة.

محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية

أعلنت اليوم محافظة القليوبية اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات القروية على مستوى مركز ومدينة طوخ والتي شملت 9 من رؤساء الوحدات القروية، فيما جرى تجديد الثقة في محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى، وتضمنت الحركة ندب كلا من عبد الفتاح العزب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بترسا، وصبحى إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية ببلتان، وأيمن حسين رئيسا للوحدة المحلية بالعمار الكبرى، ورضا قنديل رئيسا للوحدة المحلية بمشتهر، ومحمود أحمد رئيسا للوحدة المحلية بكفر منصور، ونجلاء شعبان رئيسا للوحدة المحلية بميت كنانة، وعماد الشاعر رئيسا للوحدة المحلية بنامول، وريهام عبد الرحيم رئيسا للوحدة المحلية بالدير، ومحمود عبد المعز رئيسا للوحدة المحلية بأكياد دجوى، وإلغاء ندب علاء حسنى من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة قها جهة عمله الأصلية، وكذلك تكليف نعمات مهدى من العاملين بالمستوى الثاني بمجموعة التنمية الإدارية للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لحين شغلها بالطرق القانونية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها

وأجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، حيث تفقدا خلالها أعمال إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما تفقدا أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي التطبيقين ونادي الزراعيين، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير نهر النيل من قبل مديرية الري، موجها بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري.

كما تابع محافظ القليوبية، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وعلى الطريق الدائري، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى.

في أول يوم عمل رئيس جامعة بنها يستقبل المهنئين

واستقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في أول يوم عمل له عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا للجامعة عددا من قيادات الجامعة وعمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة والأجهزة التنفيذية بالقليوبية، والاتحادات الطلابية، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، مؤكدا أن قيادات جامعة بنها حريصة على العمل في إطار من المؤسسية لتطوير الجامعة، مضيفا أن شعاره هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير وكبيت خبرة لمحافظة القليوبية.

تجديد حبس زوجة وعشيقها فضحهما تسرب غاز في شقة الزوجية بشبرا

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة باستمرار حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما على ذمة التحقيق بعد أن جرى ضبطهما بمسكن الزوجية فاقدي الوعي.

تعود الواقعة إلى وجود علاقة بين زوجة وعشيقها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتطورت إلى علاقة غير شرعية بينهما داخل مسكن الزوجية في غياب الزوج وفي وجود طفلتي المتهمة.

وفي أحد اللقاءات بينهما افتضح أمرهما عندما تسرب الغاز من سخان المياه أثناء استحمام المتهمين فأغشي عليهما وتسرب الغاز للطفلتين ما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما، إلى أن اكتشفت الواقعة بعد انتشار رائحة الغاز إلى خارج الشقة ما أدى لبلاغ الأهالي والجيران للشرطة، والتي حضرت وقامت بالدخول للشقة واكتشاف جثتي الصغيرتين وضبط الزوجة وعشيقها في حالة إعياء جراء استنشاق الغاز.

ورشة عمل بجامعة بنها للتعريف بمواصفة ISO-17025 لاعتماد المعامل

ونظمت وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة بنها، دورة تدريبية للتعريف بالمواصفة «iso-17025» المطلوبة لاعتماد المعامل غير الطبية بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، واستهدفت الورشة التعريف بمواصفة «iso-17025» لاعتماد المعامل غير الطبية بالإضافة إلى التعرف على المخاطر التي تواجه المشاريع أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أن الورشة تأتي ضمن حزمة من الدورات التدريبية التي أعدتها وحدة إدارة المشروعات التطوير بالجامعة، وذلك لتدريب أعضاء هيئة التدريس على كتابة وصياغة مشروع تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي.