صيانة مدارس ومراكز شباب.. آخر مستجدات «حياة كريمة» في المنيا (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» عبر فيس بوك، آخر مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية وإنجازاتها في المنيا، حيث تفقد ممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة قرية المعصرة، ووصلت نسب التنفيذ لمجمع الخدمات الحكومية الذي تنشئه المبادرة الرئاسية هناك لنحو 60%، وجرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية للأدوار الثلاث، والمباني الخارجية، وجار العمل في الكهرباء والمباني الداخلية.

وبالنسبة للأبنية التعليمية في قرية المعصرة، ينقسم التدخل فيها لنوعين، هما (التوسعات - الصيانة ورفع الكفاءة الخفيف)، وبالنسبة للتوسعات هناك 3 توسعات تتم، كما يلي:

3 للتوسعات للأبنية التعليمية بقرية المعصرة

1- مدرسة عزبة جادالله، جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ3 أدوار من 5 وباقٍ دورين، ثم البناء الخارجي والداخلي والتشطيبات، ووصلت نسبة التنفيذ لنحو 25%.

2- توسعة مدرسة الشهيد بالمعصرة، جارٍ تجهيز سقف الدور الثالث علوي، ووصلت نسبة التنفيذ لنحو 35%.

3- مدرسة وحدة المعصرة، جارٍ الإعداد لسقف الدور اارابع علوي مع الاستمرار في أعمال البناء والتي وصلت نسبة تنفيذها لـ45%.

الصيانة ورفع الكفاءة الخفيف

انتهت أعمال الصيانة في المدارس وجارٍ فقط استكمالها في مدرستي عزبة جادالله والوحدة.

أما بالنسبة لمركز الشباب الملعب الرياضي، فجارٍ إعداد الأرضية وتجهيز السور بنسبة تنفيذ 20%، بالنسبة للمجمع الزراعي، جرى الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي وأعمال عزل الأساسات، وجارٍ أعمال تخشيب سقف الدور الأرضي بنسبة بلغت نحو 25%.

الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وجرى تنفيذ الأعمال، بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة، أحمد العمدة، إيمان علي، مع فريق مهندسي دار الهندسة، ومناقشة الدكتور نائب محافظ المنيا، مع العلم أنّ تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.